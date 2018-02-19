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Владимир Пресняков выложил в Сеть фото супруги в "неприглядном виде"
Известный российский певец Владимир Пресняков недавно разместил на личной страничке в Instagram общее с женой фото, на котором Наталью Подольскую поклонники супругов и не сразу признали. Знаменитости в браке уже не один год и являются примером для подражания в крепости и взаимности чувств не одному поколению.

Владимир Пресняков выложил в Сеть фото супруги в "неприглядном виде"


Фото, сделанное Пресняковым в момент онлайн-диалога, заставило поволноваться подписчиков исполнителя. Многие просто не признали Подольскую, перепутав ее с Екатериной Шпицей. Потом добавились те, кто осудил певицу за неподобающий внешний вид.

Фолловеры не оценили трогательного снимка Владимира Преснякова отметив, что подобные фотографии вовсе не стоит выкладывать в Сеть, так как поклонники не привыкли видеть своих кумиров с "такой" стороны.

Примечательно, что певец не обращает внимания на какие-либо отзывы, ведь считает супругу прекрасной в любом образе.

Автор: Богданова Ярослава
Сегодня, 11:03
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