Владимир Пресняков выложил в Сеть фото супруги в "неприглядном виде"
Известный российский певец Владимир Пресняков недавно разместил на личной страничке в Instagram общее с женой фото, на котором Наталью Подольскую поклонники супругов и не сразу признали. Знаменитости в браке уже не один год и являются примером для подражания в крепости и взаимности чувств не одному поколению.
Фото, сделанное Пресняковым в момент онлайн-диалога, заставило поволноваться подписчиков исполнителя. Многие просто не признали Подольскую, перепутав ее с Екатериной Шпицей. Потом добавились те, кто осудил певицу за неподобающий внешний вид.
Фолловеры не оценили трогательного снимка Владимира Преснякова отметив, что подобные фотографии вовсе не стоит выкладывать в Сеть, так как поклонники не привыкли видеть своих кумиров с "такой" стороны.
Примечательно, что певец не обращает внимания на какие-либо отзывы, ведь считает супругу прекрасной в любом образе.
Фото, сделанное Пресняковым в момент онлайн-диалога, заставило поволноваться подписчиков исполнителя. Многие просто не признали Подольскую, перепутав ее с Екатериной Шпицей. Потом добавились те, кто осудил певицу за неподобающий внешний вид.
Фолловеры не оценили трогательного снимка Владимира Преснякова отметив, что подобные фотографии вовсе не стоит выкладывать в Сеть, так как поклонники не привыкли видеть своих кумиров с "такой" стороны.
Примечательно, что певец не обращает внимания на какие-либо отзывы, ведь считает супругу прекрасной в любом образе.
Автор: Богданова Ярослава