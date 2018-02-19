Новое мощное интернет-оружие нашли на серверах GTA
Эксперты исследовательской компании Radware нашли новое мощное интернет-оружие на серверах GTA. Массивный ботнет использует уязвимости технических устройств из «интернета вещей» и активно распространяется под видом сервера к игре Grand Theft Auto: San Andreas.
Согласно информации компании, в виде доступа к серверам группировка San Calvicie предлагает всем желающим инструменты к мощнейшим DDoS-атакам за 20 долларов, при этом «Ярость бога» является самым дорогостоящим уровнем доступа. В новый ботнет уже включили уязвимые устройства во всем мире. Эксперты оценили, что он приблизительно в 2 раза меньше своего самого масштабного «коллеги», однако это не мешает ему атаковать крупные финансовые компании.
В декабре прошлого года три студента из США: Норман Далтон, Джозая Уайт и Джа Парас, признались в своей причастности к созданию вредоносного Mirai, сумевшего вывести из строя в 2016 году множество крупнейших сайтов. Тогда они сообщили, что их главной целью было желание заработать на этом.
Согласно информации компании, в виде доступа к серверам группировка San Calvicie предлагает всем желающим инструменты к мощнейшим DDoS-атакам за 20 долларов, при этом «Ярость бога» является самым дорогостоящим уровнем доступа. В новый ботнет уже включили уязвимые устройства во всем мире. Эксперты оценили, что он приблизительно в 2 раза меньше своего самого масштабного «коллеги», однако это не мешает ему атаковать крупные финансовые компании.
В декабре прошлого года три студента из США: Норман Далтон, Джозая Уайт и Джа Парас, признались в своей причастности к созданию вредоносного Mirai, сумевшего вывести из строя в 2016 году множество крупнейших сайтов. Тогда они сообщили, что их главной целью было желание заработать на этом.
Автор: Сёмина Виктория