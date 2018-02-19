Эксперты рассказали, как не навредить организму во время Великого поста
Эксперты рассказали, каких правил стоит придерживаться, чтобы во время Великого поста не навредить организму. В частности, нельзя резко отказываться от некоторых важных продуктов.
В основном речь идет о рыбе и мясе, обеспечивающих организм рядом питательных веществ. Если на весь пост отказаться от них, ничем не заменив, это может иметь неприятные последствия, в том числе повышенную утомляемость, ослабление иммунитета, а также слабость и снижение выносливости. Важно в течение соблюдения поста обеспечивать сохранение в организме уровней белка, витаминов, углеводов, аминокислот, а также жиров, белков и других микроэлементов.
Кроме того, чтобы за время поста не располнеть из-за неправильного рациона, важно следить за тем, сколько съедается сладкого, не налегать на некоторые фрукты, бананы, а также орехи. Отличным источником нужных веществ станут бобовые, грибы, а еще некоторые соевые продукты. Соблюдать пост рекомендовано только здоровым людям, для которых сокращение рациона не станет причиной усугубления уже существующих проблем и недугов.
В основном речь идет о рыбе и мясе, обеспечивающих организм рядом питательных веществ. Если на весь пост отказаться от них, ничем не заменив, это может иметь неприятные последствия, в том числе повышенную утомляемость, ослабление иммунитета, а также слабость и снижение выносливости. Важно в течение соблюдения поста обеспечивать сохранение в организме уровней белка, витаминов, углеводов, аминокислот, а также жиров, белков и других микроэлементов.
Кроме того, чтобы за время поста не располнеть из-за неправильного рациона, важно следить за тем, сколько съедается сладкого, не налегать на некоторые фрукты, бананы, а также орехи. Отличным источником нужных веществ станут бобовые, грибы, а еще некоторые соевые продукты. Соблюдать пост рекомендовано только здоровым людям, для которых сокращение рациона не станет причиной усугубления уже существующих проблем и недугов.
Автор: Марина Вебер