"Молодежка ОНФ" организует "В армию на денек" для 2000 человек
"Молодежка ОНФ" организует патриотическую акцию для 2000 представителей молодежи. "В армию на денек" будет проходить 19-23 числа этого месяца, участники посетят множество различных воинских частей.
Программа затронет все регионы России и множество родов войск. Молодые люди проживут один полноценный армейский день, занимаясь физической подготовкой и изучением теории. Такие дни пройдут в войсках РЭБ, мотострелковых частях, Росгвардии, морской пехоте, батальонах связи. Для участия будут отобраны особо отличившиеся члены молодежного подразделения ОНФ.
Целью мероприятия является показать престижность армейской службы, продемонстрировать силу и значимость вооруженных сил России, которые воспитывают патриотов своей страны. Также участники поздравят военных с Днем защитника Отечества.
Программа затронет все регионы России и множество родов войск. Молодые люди проживут один полноценный армейский день, занимаясь физической подготовкой и изучением теории. Такие дни пройдут в войсках РЭБ, мотострелковых частях, Росгвардии, морской пехоте, батальонах связи. Для участия будут отобраны особо отличившиеся члены молодежного подразделения ОНФ.
Целью мероприятия является показать престижность армейской службы, продемонстрировать силу и значимость вооруженных сил России, которые воспитывают патриотов своей страны. Также участники поздравят военных с Днем защитника Отечества.
Автор: Северов Андрей