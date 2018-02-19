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СМИ: “Роскосмос” согласен приватизировать МКС
“Роскосмос” ответил согласием на предложение приватизировать МКС. В частности, корпорация выразила готовность провести обсуждение передачи принадлежащего РФ сегмента космической станции в концессию группе фирм S7.

СМИ: “Роскосмос” согласен приватизировать МКС


Обсуждение подробностей может развернуться уже сразу после того, как только S7 направит в “Роскосмос” письменное обращение. Проявленная S7 инициатива, затрагивающая частно-госпартнерство непосредственно в космосе, отвечает видению “Роскосмоса” о возможных реальных перспективах изучения в ближайшее время просторов космического пространства. О готовности взять МКС в концессию ранее в беседе с отечественными массмедиа высказывался Сергей Сопов, являющийся одним из руководителей S7.

Благодаря активному развитию вышеупомянутого партнерства, как полагают эксперты, существует возможность того, что сохранить МКС удастся даже после 2024 года. Компания S7, между тем, владеет космодромом, а также достаточно регулярно участвует в запуске космических объектов с территории космодрома Байконур.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 11:28
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