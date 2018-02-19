Ученые заявили, что слабоумие заразно
Исследователи университетского колледжа Лондона определили, что слабоумие людей преклонного возраста способно передаваться при помощи медицинских инструментов. Британский научный журнал Science Alert напечатал статью с неопровержимыми доказательствами данной теории.
Специалистам стала известно о случаях заражения у восьми пациентов, перенесших операцию на головном мозге. Спустя время у больных начинала развиваться церебральная амилоидная ангиопатия, сопровождающаяся кровоизлиянием в мозг.
Таким образом, у пациентов с ЦАА повреждаются сосуды мозга и начинает накапливаться белок-амилоид, вероятно, и вызывающий болезнь Альцгеймера. Однако у страдающих ЦАА еще не обнаружено значительного количества тау-белка, который приводит к опасному виду слабоумия у стариков.
Ученые считают, чтобы не допускать дальнейших случаев заражения недугом, необходимо создать новые варианты обработки хирургических инструментов. Известно, что амилоиды не подвергаются уничтожению стандартными методами кипячения, высушивания и формальдегидным обеззараживанием. Раньше утверждалось, что травмы черепно-мозгового характера способны привести к деменции не смотря на 30-летнюю давность.
Специалистам стала известно о случаях заражения у восьми пациентов, перенесших операцию на головном мозге. Спустя время у больных начинала развиваться церебральная амилоидная ангиопатия, сопровождающаяся кровоизлиянием в мозг.
Таким образом, у пациентов с ЦАА повреждаются сосуды мозга и начинает накапливаться белок-амилоид, вероятно, и вызывающий болезнь Альцгеймера. Однако у страдающих ЦАА еще не обнаружено значительного количества тау-белка, который приводит к опасному виду слабоумия у стариков.
Ученые считают, чтобы не допускать дальнейших случаев заражения недугом, необходимо создать новые варианты обработки хирургических инструментов. Известно, что амилоиды не подвергаются уничтожению стандартными методами кипячения, высушивания и формальдегидным обеззараживанием. Раньше утверждалось, что травмы черепно-мозгового характера способны привести к деменции не смотря на 30-летнюю давность.
Автор: Богданова Ярослава