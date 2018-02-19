В Санкт-Петербурге пьяный отец избил семимесячного сына и прижег его руку сковородой
В Санкт-Петербурге находившийся в нетрезвом состоянии отец избил своего семимесячного сына, после чего прижег его руку сковородой. Сведения о случившемся подтверждают в пресс-ведомстве ГУ МВД по Северной столице и Ленобласти.
Согласно данным от органов правопорядка, инцидент отмечен в Петербурге накануне. Не имеющий постоянной работы житель города после распития спиртного взял своего семимесячного ребенка, приложив его руку к сковороде, которая на тот момент находилась в раскаленном состоянии. Продержав конечность какое-то время, гражданин также применил против отпрыска физическую силу, нанеся ему несколько ударов рукой в разные части тела.
Впоследствии семимесячном малышу потребовалась помощь со стороны медработников, которые оказали ребенку необходимое лечение, отправив его на амбулаторное лечение. В отношении же непосредственно отца малолетнего сотрудники органов правопорядка Санкт-Петербурга возбудили делопроизводство за причинение здоровью ребенка вреда и угрозы убийством.
Согласно данным от органов правопорядка, инцидент отмечен в Петербурге накануне. Не имеющий постоянной работы житель города после распития спиртного взял своего семимесячного ребенка, приложив его руку к сковороде, которая на тот момент находилась в раскаленном состоянии. Продержав конечность какое-то время, гражданин также применил против отпрыска физическую силу, нанеся ему несколько ударов рукой в разные части тела.
Впоследствии семимесячном малышу потребовалась помощь со стороны медработников, которые оказали ребенку необходимое лечение, отправив его на амбулаторное лечение. В отношении же непосредственно отца малолетнего сотрудники органов правопорядка Санкт-Петербурга возбудили делопроизводство за причинение здоровью ребенка вреда и угрозы убийством.
Автор: Марина Вебер