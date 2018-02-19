Психологи рассказали о способах распознать злоумышленника
Психологи рассказали, по каким признакам можно вычислить злоумышленника. Речь идет о тех, кто эксплуатирует других в собственных целях и манипулирует ими, сообщает издание Planet Today.
Представители Гарвардской медицинской школы рассказали о ключевых привычках, которыми отличаются макиавеллисты, люди с нарциссическими наклонностями и даже психопаты. Чувствующие себя “особенными” граждане в состоянии это скрывать, но при этом они имеют склонность к открытому или же скрытому насилию. Они с “холодом” подходят к отношениям, рассматривая других как “пешек” или один из способов достижения собственной цели.
Отличающиеся макиавеллистскими чертами граждане особую сообразительность проявляют при выборе “жертвы” и злоупотреблении. Рассказали психологи и об интернет-троллях, унижающих других только ради собственного развлечения и повышения личного авторитета в своих же глазах.
Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, ученым удалось выявить общие черты между психопатами и героями.
Представители Гарвардской медицинской школы рассказали о ключевых привычках, которыми отличаются макиавеллисты, люди с нарциссическими наклонностями и даже психопаты. Чувствующие себя “особенными” граждане в состоянии это скрывать, но при этом они имеют склонность к открытому или же скрытому насилию. Они с “холодом” подходят к отношениям, рассматривая других как “пешек” или один из способов достижения собственной цели.
Отличающиеся макиавеллистскими чертами граждане особую сообразительность проявляют при выборе “жертвы” и злоупотреблении. Рассказали психологи и об интернет-троллях, унижающих других только ради собственного развлечения и повышения личного авторитета в своих же глазах.
Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, ученым удалось выявить общие черты между психопатами и героями.
Автор: Марина Вебер