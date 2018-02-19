На тестах замечен новый внедорожник Lada Xray
В процессе прохождения дорожных тестов замечен новый внедорожник Lada Xray производства “АвтоВАЗа”. По словам очевидцев, испытания модели проходят на трассах в Тольятти.
Сделанными во время тестирования Lada Xray кадрами делится сообщество RCI News на просторах соцсети “ВКонтакте”. Примечательно, что камуфляжная пленка скрывает не всю внешность внедорожника, а только те участки, где появятся оригинальные детали. На то, что это именно Lada Xray, указывают 17-дюймовые диски, а также присутствующий пластиковый обвес и, кроме того, увеличенный клиренс. Видоизменения впоследствии должны появиться и в салоне авто. Впрочем, наличия полного привода в модернизированной версии ожидать не стоит.
Эксперты прогнозируют, что в обновленном виде стоимость Lada Xray Cross вырастет в сумме на 40-45 тысяч рублей. Первые экземпляры авто сойдут с конвейера “АвтоВАЗа”, как считается, в июне этого года, а продажи официальной стартуют в следующем месяце.
Ранее в Сети появились снимки удлиненной Lada Vesta Signature, принадлежащей главе “АвтоВАЗа”.
Сделанными во время тестирования Lada Xray кадрами делится сообщество RCI News на просторах соцсети “ВКонтакте”. Примечательно, что камуфляжная пленка скрывает не всю внешность внедорожника, а только те участки, где появятся оригинальные детали. На то, что это именно Lada Xray, указывают 17-дюймовые диски, а также присутствующий пластиковый обвес и, кроме того, увеличенный клиренс. Видоизменения впоследствии должны появиться и в салоне авто. Впрочем, наличия полного привода в модернизированной версии ожидать не стоит.
Эксперты прогнозируют, что в обновленном виде стоимость Lada Xray Cross вырастет в сумме на 40-45 тысяч рублей. Первые экземпляры авто сойдут с конвейера “АвтоВАЗа”, как считается, в июне этого года, а продажи официальной стартуют в следующем месяце.
Ранее в Сети появились снимки удлиненной Lada Vesta Signature, принадлежащей главе “АвтоВАЗа”.
Автор: Марина Вебер