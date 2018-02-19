Подводный флот России проводит учения в Тихом океане
Подводный флот России, который действует в Тихом океане, начал проведение учений. В цели будет входить уничтожение подводной лодки и корабля противника.
Упражнение называется «курсовые задачи Л-2», в котором будут участвовать субмарины из Приморского края. Эти занятия являются важным этапом в подготовке подводников для самостоятельного выполнения поставленных задач. Будет моделироваться разная боевая обстановка. В конце учений должна быть выполнена главная задача – обнаружить и уничтожить вражескую подводную лодку и надводный корабль, а потом успешно уйти, оставаясь необнаруженным и не получить повреждений. В маневрах примут участие дизельные подлодки.
Задачи флота РФ в Тихом океане – это защита интересов государства в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для выполнения поставленных целей имеются подводные ракетные крейсеры стратегического назначения, различные надводные корабли и ядерные, а также дизельные субмарины.
Упражнение называется «курсовые задачи Л-2», в котором будут участвовать субмарины из Приморского края. Эти занятия являются важным этапом в подготовке подводников для самостоятельного выполнения поставленных задач. Будет моделироваться разная боевая обстановка. В конце учений должна быть выполнена главная задача – обнаружить и уничтожить вражескую подводную лодку и надводный корабль, а потом успешно уйти, оставаясь необнаруженным и не получить повреждений. В маневрах примут участие дизельные подлодки.
Задачи флота РФ в Тихом океане – это защита интересов государства в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для выполнения поставленных целей имеются подводные ракетные крейсеры стратегического назначения, различные надводные корабли и ядерные, а также дизельные субмарины.
Автор: Северов Андрей