В Волгоградской области иномарка попала в ДТП с двумя грузовиками
19 февраля около трех часов ночи в Волгоградской области Красноармейского района произошло дорожно-транспортное происшествие, унесшее две жизни. По информации пресс-центра Министерства внутренних дел России по Волгоградской области, авто «Датсун Он-До» управляемое молодым человеком 27 лет, ехало на пересекании улиц 40 лет ВЛКСМ и Моцарта.
Двигаясь на красный свет светофора на перекресток, автомобиль налетел на грузовик «Ивеко», буксировавший методом жесткой сцепки другой грузовой транспорт марки «КАМАЗ». За рулем буксируемого транспортного средства находился мужчина 35 лет.
Грузовики «Ивеко» и следующий за ним «КАМАЗ» на зеленый свет светофора ехали вправо с улицы Моцарта на улицу 40 лет ВЛКСМ.
В итоге аварии водитель иномарки «Датсун Он-До» и его пассажир в возрасте 44 лет умерли на месте из-за травм причиненных ДТП. Еще один 48-летний пассажир этого авто госпитализирован с повреждениями в местный госпиталь.
Двигаясь на красный свет светофора на перекресток, автомобиль налетел на грузовик «Ивеко», буксировавший методом жесткой сцепки другой грузовой транспорт марки «КАМАЗ». За рулем буксируемого транспортного средства находился мужчина 35 лет.
Грузовики «Ивеко» и следующий за ним «КАМАЗ» на зеленый свет светофора ехали вправо с улицы Моцарта на улицу 40 лет ВЛКСМ.
В итоге аварии водитель иномарки «Датсун Он-До» и его пассажир в возрасте 44 лет умерли на месте из-за травм причиненных ДТП. Еще один 48-летний пассажир этого авто госпитализирован с повреждениями в местный госпиталь.
Автор: Богданова Ярослава