Ученые: Ночь опасна для молодоженов и любителей алкоголя
Ночь опасна для молодоженов и любителей алкоголя, предупреждают ученые. Опасность заключается в вероятности уснуть в неестественной для организма позе и тем самым навредить своему здоровью.
«Если в момент сна человек передавливает кровоток в руке, это провоцирует защемление лучевого нерва от кисти до плеча, вследствие чего он просто не может сгибать запястье. В таких случаях требуется обращение к врачу», - комментируют эксперты.
Подобная патология является «параличем субботней ночи» и особенно опасна для употребившего алкоголь человека, поскольку приводит к плохой работе рецепторов, не способных к своевременной передаче мозгу сигнала о необходимости сменить положение.
К примеру, рок-музыкант Дейв Мастейн из группы Metallica в своей автобиографии рассказал о случае, когда он в состоянии наркотического и алкогольного опьянения однажды уснул на стуле, придавив себе руку. Несмотря на пессимистичные прогнозы медиков о полной потере функций конечности, ее подвижность все-таки удалось восстановить, но только спустя 2 года.
Подобные последствия могут возникнуть и от «паралича медового месяца», подстерегающего молодоженов. Новоиспеченная супруга зачастую спит на плече мужа, что является опасным для него из-за риска сдавливания головой руки.
«Если в момент сна человек передавливает кровоток в руке, это провоцирует защемление лучевого нерва от кисти до плеча, вследствие чего он просто не может сгибать запястье. В таких случаях требуется обращение к врачу», - комментируют эксперты.
Подобная патология является «параличем субботней ночи» и особенно опасна для употребившего алкоголь человека, поскольку приводит к плохой работе рецепторов, не способных к своевременной передаче мозгу сигнала о необходимости сменить положение.
К примеру, рок-музыкант Дейв Мастейн из группы Metallica в своей автобиографии рассказал о случае, когда он в состоянии наркотического и алкогольного опьянения однажды уснул на стуле, придавив себе руку. Несмотря на пессимистичные прогнозы медиков о полной потере функций конечности, ее подвижность все-таки удалось восстановить, но только спустя 2 года.
Подобные последствия могут возникнуть и от «паралича медового месяца», подстерегающего молодоженов. Новоиспеченная супруга зачастую спит на плече мужа, что является опасным для него из-за риска сдавливания головой руки.
Автор: Сёмина Виктория