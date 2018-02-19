Геймер обнаружил утраченную игру по фильму "Крепкий орешек"
Геймеру удалось обнаружить утраченную игру, созданную по мотивам кинокартины “Крепкий орешек”. Рассчитана новинка на старую версию приставки Nintendo 64, разработанную японской компанией.
О находке геймер под ником 10ahu рассказал на онлайн-портале Assembler Games. В частности, речь идет о прототипе Die Hard 64, который создавался по мотивам “Крепкого орешка”, а рассчитан продукт был на использование владельцами консолей Nintendo 64. Предположительно, игра могла стать своего рода сиквелом для фильмов, представляя собой продолжение истории Джона Макклейна и его приключений. Роль указанного персонажа на экранах воплотил Брюс Уиллис.
Работой над проектом занималась частная компания Bits Studios, в составе которой трудился и непосредственно 10ahu. Всего изначально планировалось выпустить не менее 24 игровых уровней. Почему замысел так и не был реализован полностью неизвестно.
Ранее “Актуальные новости” информировали общественность, когда стоит ожидать выхода новой игры авторства студии Remedy.
О находке геймер под ником 10ahu рассказал на онлайн-портале Assembler Games. В частности, речь идет о прототипе Die Hard 64, который создавался по мотивам “Крепкого орешка”, а рассчитан продукт был на использование владельцами консолей Nintendo 64. Предположительно, игра могла стать своего рода сиквелом для фильмов, представляя собой продолжение истории Джона Макклейна и его приключений. Роль указанного персонажа на экранах воплотил Брюс Уиллис.
Работой над проектом занималась частная компания Bits Studios, в составе которой трудился и непосредственно 10ahu. Всего изначально планировалось выпустить не менее 24 игровых уровней. Почему замысел так и не был реализован полностью неизвестно.
Ранее “Актуальные новости” информировали общественность, когда стоит ожидать выхода новой игры авторства студии Remedy.
Автор: Марина Вебер