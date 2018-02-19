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Геймер обнаружил утраченную игру по фильму "Крепкий орешек"
Геймеру удалось обнаружить утраченную игру, созданную по мотивам кинокартины “Крепкий орешек”. Рассчитана новинка на старую версию приставки Nintendo 64, разработанную японской компанией.

Геймер обнаружил утраченную игру по фильму "Крепкий орешек"

О находке геймер под ником 10ahu рассказал на онлайн-портале Assembler Games. В частности, речь идет о прототипе Die Hard 64, который создавался по мотивам “Крепкого орешка”, а рассчитан продукт был на использование владельцами консолей Nintendo 64. Предположительно, игра могла стать своего рода сиквелом для фильмов, представляя собой продолжение истории Джона Макклейна и его приключений. Роль указанного персонажа на экранах воплотил Брюс Уиллис.

Работой над проектом занималась частная компания Bits Studios, в составе которой трудился и непосредственно 10ahu. Всего изначально планировалось выпустить не менее 24 игровых уровней. Почему замысел так и не был реализован полностью неизвестно.

Ранее “Актуальные новости” информировали общественность, когда стоит ожидать выхода новой игры авторства студии Remedy.

Автор: Марина Вебер
Сегодня, 12:07
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