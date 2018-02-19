Билл Гейтс пожаловался на недостаточно высокие налоги для богатых в США
Билл Гейтс пожаловался, что на территории США действуют недостаточно высокие налоги для богатых граждан. Основатель Microsoft полагает, что налоговая реформа Дональда Трампа не в состоянии помочь бедным гражданам страны и среднему классу.
По мнению Гейтса, богачам в Штатах следует платить больше. В частности, он в качестве налогов выплатил наиболее внушительные суммы — свыше 10 млрд долларов. Утвержденная Трампом реформа, касающаяся налогов, в силах облегчить жизнь состоятельным членам общества, но вряд ли она принесет реальную пользу тем, кто не владеет внушительными суммами. Такое мнение основатель Microsoft высказал в беседе с журналистами CNN.
Согласно исследованию журнала Forbes, состояние Билла Гейтса оценивается почти в 92 млрд долларов. При этом миллиардер является рекордсменом по количеству средств, которые были перечислены на благотворительность. В сумме на указанные цели он пожертвовал свыше $40 млрд.
Ранее Билл Гейтс вручил незнакомой девушке с интернет-форума кота весом 13 кг.
По мнению Гейтса, богачам в Штатах следует платить больше. В частности, он в качестве налогов выплатил наиболее внушительные суммы — свыше 10 млрд долларов. Утвержденная Трампом реформа, касающаяся налогов, в силах облегчить жизнь состоятельным членам общества, но вряд ли она принесет реальную пользу тем, кто не владеет внушительными суммами. Такое мнение основатель Microsoft высказал в беседе с журналистами CNN.
Согласно исследованию журнала Forbes, состояние Билла Гейтса оценивается почти в 92 млрд долларов. При этом миллиардер является рекордсменом по количеству средств, которые были перечислены на благотворительность. В сумме на указанные цели он пожертвовал свыше $40 млрд.
Ранее Билл Гейтс вручил незнакомой девушке с интернет-форума кота весом 13 кг.
Автор: Марина Вебер