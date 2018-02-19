Компания Renault начнет производство нового кроссовера в России
Автомобильный холдинг Renault запустит в России массовое производство внедорожника С-класса. Сборка автомобиля начнется на брендовом заводе в Москве, а презентация модели на мировом рынке возьмет свое начало в московском комплексе «Крокус-Экспо» в августе этого года.
Более подробных данных еще не имеется. Однако известно, что сбор автомобиля состоится на базе Renault Duster и будет являть из себя кроссовер-купе. Разработчики считают количество будущих проданных моделей будет не меньше Kaptur, а доход от продаж больше.
На базе бывшего «Автофрамуса» начнется производство данного кроссовера с усовершенствованной сборочной линией. К имеющимся 24 обслуживающим роботам прибавят еще 22.
На сегодняшний день компания производит в столице автомобили Kaptur, Duster и Nissan Terrano. Модели собираются на одной базе В0. В минувшем году автозавод собрал приблизительно 82 тысячи авто в установленной мощности в 190 тысяч моделей.
Более подробных данных еще не имеется. Однако известно, что сбор автомобиля состоится на базе Renault Duster и будет являть из себя кроссовер-купе. Разработчики считают количество будущих проданных моделей будет не меньше Kaptur, а доход от продаж больше.
На базе бывшего «Автофрамуса» начнется производство данного кроссовера с усовершенствованной сборочной линией. К имеющимся 24 обслуживающим роботам прибавят еще 22.
На сегодняшний день компания производит в столице автомобили Kaptur, Duster и Nissan Terrano. Модели собираются на одной базе В0. В минувшем году автозавод собрал приблизительно 82 тысячи авто в установленной мощности в 190 тысяч моделей.
Автор: Богданова Ярослава