ВВС США выплатили хакерам 103 тысячи долларов
По заданию командования ВВС США в целях увеличения информационной безопасности компания HackerOne в конце 2017 года провела конкурс среди хакеров на взлом сайтов различных государственных структур и на выявление багов в их работе. Результатом проекта Hack the Air Force 2.0 стало обнаружение 106 уязвимостей в работе 300 сайтов госучреждений.
За выявление багов и уязвимостей в работе государственных сайтов военным пришлось заплатить хакерам немалую сумму. Специалисты компьютерного взлома сумели заработать в рамках конкурса Hack the Air Force 2.0 около 103 тысяч долларов. В первый день проведения конкурса специалисты ВВС США совместно с хакерами обнаружили за 9 часов 55 различных уязвимостей, поставив личный рекорд. Известно также, что самая дорогая программная ошибка из обнаруженных обошлась военным в 12 тысяч долларов. Во время проведения хакерских атак найденные "дыры" в защите сайтов сразу же латали.
Компания HackerOne уже достаточно длительный период работает в сотрудничестве с ВВС США, успев за это время выявить 3 тысячи программных ошибок и уязвимостей в работе различных сайтов.
За выявление багов и уязвимостей в работе государственных сайтов военным пришлось заплатить хакерам немалую сумму. Специалисты компьютерного взлома сумели заработать в рамках конкурса Hack the Air Force 2.0 около 103 тысяч долларов. В первый день проведения конкурса специалисты ВВС США совместно с хакерами обнаружили за 9 часов 55 различных уязвимостей, поставив личный рекорд. Известно также, что самая дорогая программная ошибка из обнаруженных обошлась военным в 12 тысяч долларов. Во время проведения хакерских атак найденные "дыры" в защите сайтов сразу же латали.
Компания HackerOne уже достаточно длительный период работает в сотрудничестве с ВВС США, успев за это время выявить 3 тысячи программных ошибок и уязвимостей в работе различных сайтов.
Автор: Артемов Сергей