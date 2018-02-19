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В Москве стали продавать квартиры за биткоины
В Москве стали осуществлять продажу жилья за биткоины. Так, одна из таких квартир была выставлена на рынке в ЖК «Баркли парк» на проспекте Мира в центральной части Москвы.

В Москве стали продавать квартиры за биткоины


Выставленный на продажу объект является 3-комнатной элитной квартирой с площадью в 114 квадратных метров и высококачественным евроремонтом с полной комплектацией всем необходимым для комфортного проживания. Окна выходят на телебашню Останкино и Екатерининский парк.

Квартира может быть куплена за биткоины, сообщается в сообщении агента по продажам, представляющего компанию Savills. Стоимость в рублях оценивается в 85 миллионов денежных единиц.

Автор: Сёмина Виктория
Вчера, 13:40
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