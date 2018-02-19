Жители Норильска заметили в небе странный светящийся НЛО
Жителей Норильска напугал загадочный светящийся НЛО, замеченный в небе над городом. Происходящее один из наблюдателей снял на видео, разместив соответствующий ролик в YouTube.
Запись размещена порядка недели назад, но неизвестно, когда именно велась съемка. На кадрах можно рассмотреть, как на фоне ночного неба ярко выделяется странный объект небольших размеров. При этом НЛО осуществляет плавное движение, однако в итоге достаточно неожиданно полностью исчезает из поля зрения. Идентифицировать объект оказалось проблематичным, поскольку он находился на значительной дистанции от земли, к тому же, в тот период времени в Норильске фиксировалась небольшая облачность.
Автор видеозаписи убежден, что в объектив его камеры попало ничто иное, как НЛО. Впрочем, мнения пользователей Сети на этот счет разошлись. Некоторые верят в инопланетное происхождение “корабля”, пока другие считают, что это обычный метеозонд или квадрокоптер.
Ранее эксперты рассказали о необычных летательных аппаратах, которые часто путают с НЛО.
Запись размещена порядка недели назад, но неизвестно, когда именно велась съемка. На кадрах можно рассмотреть, как на фоне ночного неба ярко выделяется странный объект небольших размеров. При этом НЛО осуществляет плавное движение, однако в итоге достаточно неожиданно полностью исчезает из поля зрения. Идентифицировать объект оказалось проблематичным, поскольку он находился на значительной дистанции от земли, к тому же, в тот период времени в Норильске фиксировалась небольшая облачность.
Автор видеозаписи убежден, что в объектив его камеры попало ничто иное, как НЛО. Впрочем, мнения пользователей Сети на этот счет разошлись. Некоторые верят в инопланетное происхождение “корабля”, пока другие считают, что это обычный метеозонд или квадрокоптер.
Ранее эксперты рассказали о необычных летательных аппаратах, которые часто путают с НЛО.
Автор: Марина Вебер