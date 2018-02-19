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В Астрахани погибли два пенсионера от прорыва трубы с горячей водой
В Астрахани погибли два пенсионера в собственной квартире от прорыва трубы горячего водоснабжения. Пострадал 71-летний мужчина и его 78-летняя жена.

В Астрахани погибли два пенсионера от прорыва трубы с горячей водой


Происшествие случилось ночью 13 февраля, когда в одной из квартир в Ленинском районе города из поврежденной трубы горячей водой затопило жилое помещение с находящимися там пенсионерами. Очевидцы вызвали спасательную службу и родственников пострадавших. Дети пожилых родителей и спасатели нашли уже трупы, вокруг все было затоплено.

Согласно результатам вскрытия, смерти наступили вследствие сильных ожогов. Следственные органы выясняют вину обслуживающей компании, которая должна была следить за целостностью коммуникаций. По окончанию всех проверок будет вынесено решение о возбуждении дела.

Автор: Северов Андрей
Сегодня, 12:44
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