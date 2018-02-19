Ученые: Смартфоны вызывают болезнь Альцгеймера
Научные сотрудники Королевского колледжа Лондона и Университета Кардиффа провели ряд исследований, доказавших, что смартфоны провоцируют развитие болезни Альцгеймера. Гаджеты, без которых себя не может представить современный человек, способны также вызывать проблемы с сердцем и рак.
Проведенные британскими учеными из Королевского колледжа Лондона и Университета Кардиффа исследования доказали, что различные органы человеческого организма, начиная от сетчатки глаз и заканчивая сердцем, подвергаются вредному воздействию синего света от смартфонов. Специалисты также утверждают, что использование гаджетов способно вызывать болезнь Альцгеймера с юного возраста. Около 20% людей подвержены данному заболеванию, а использование в повседневной жизни современных технологий значительно увеличивает риск возникновения болезни, особенно после 30-летнего возраста, когда замедление метаболизма приводит к ухудшению памяти.
Проведенные британскими учеными из Королевского колледжа Лондона и Университета Кардиффа исследования доказали, что различные органы человеческого организма, начиная от сетчатки глаз и заканчивая сердцем, подвергаются вредному воздействию синего света от смартфонов. Специалисты также утверждают, что использование гаджетов способно вызывать болезнь Альцгеймера с юного возраста. Около 20% людей подвержены данному заболеванию, а использование в повседневной жизни современных технологий значительно увеличивает риск возникновения болезни, особенно после 30-летнего возраста, когда замедление метаболизма приводит к ухудшению памяти.
Автор: Артемов Сергей