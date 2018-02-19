Ведьма Мерилин Керро намекнула на беременность в Instagram
Эстонская ведьма Мерилин Керро заинтриговала поклонников в Instagram намеком на беременность. Так, ясновидящая выложила фотоснимок с собакой, на котором видно ее округлившийся живот. Комментарий звезды «Битвы экстрасенсов» о том, что все приходит вовремя, выглядел не менее интригующе.
«К нам всегда и все приходит вовремя, чего бы мы ни ждали в этой жизни, и это касается всех ее сфер. Но сначала надо успокоить ум, расслабиться и чувствовать благодать, внутренне осознавая простое изобилие», - написала Керро в своем комментарии к фотографии в Instagram.
Поклонники экстрасенса, в свою очередь, начали активно засыпать ее поздравлениями с беременностью и выдвигать предположения относительно пола будущего ребенка. Многие отметили, что Керо ожидает девочку.
Сама ведьма, в то же время, пока никак не прокомментировала догадки подписчиков. После расставания с коллегой по «Битве» Александром Шепсом, она старается не афишировать свою личную жизнь.
«К нам всегда и все приходит вовремя, чего бы мы ни ждали в этой жизни, и это касается всех ее сфер. Но сначала надо успокоить ум, расслабиться и чувствовать благодать, внутренне осознавая простое изобилие», - написала Керро в своем комментарии к фотографии в Instagram.
Поклонники экстрасенса, в свою очередь, начали активно засыпать ее поздравлениями с беременностью и выдвигать предположения относительно пола будущего ребенка. Многие отметили, что Керо ожидает девочку.
Сама ведьма, в то же время, пока никак не прокомментировала догадки подписчиков. После расставания с коллегой по «Битве» Александром Шепсом, она старается не афишировать свою личную жизнь.
Автор: Сёмина Виктория