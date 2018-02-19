Во Владивостоке стартовало производство новой Mazda CX-9
На заводе во Владивостоке официально стартовало производство новой Mazda CX-9. В процессе подготовки к выпуску кроссовера на мощностях организовали масштабную модернизацию сборочной и, кроме того, тестовой линий.
Выпуск Mazda CX-9 налажен на совместном предприятии брендов Mazda Motor Corporation и “Соллерс”. Сборку семиместного кроссовера решили развернуть после того, как в России был отмечен рост спроса со стороны населения к приобретению новых авто. С конвейера иномарка будет сходить в двух ключевых комплектациях, а именно Supreme и Exclusive, также доступно семь вариантов цвета. Все версии оснащены мотором объемом 2.5 литра с функцией впрыска топлива, а в качестве трансмиссии представлена автоматическая КПП.
Чтобы перейти к выпуску Mazda CX-9, завод во Владивостоке пришлось несколько усовершенствовать, обновить некоторое оборудование. Модернизация затронула сборочные лифты и, кроме того, манипуляторы, ведь по габаритам кроссовер превышает другие собираемые здесь модели.
Ранее общественности стало известно, когда намечен дебют обновленной Mazda 6 Wagon.
Выпуск Mazda CX-9 налажен на совместном предприятии брендов Mazda Motor Corporation и “Соллерс”. Сборку семиместного кроссовера решили развернуть после того, как в России был отмечен рост спроса со стороны населения к приобретению новых авто. С конвейера иномарка будет сходить в двух ключевых комплектациях, а именно Supreme и Exclusive, также доступно семь вариантов цвета. Все версии оснащены мотором объемом 2.5 литра с функцией впрыска топлива, а в качестве трансмиссии представлена автоматическая КПП.
Чтобы перейти к выпуску Mazda CX-9, завод во Владивостоке пришлось несколько усовершенствовать, обновить некоторое оборудование. Модернизация затронула сборочные лифты и, кроме того, манипуляторы, ведь по габаритам кроссовер превышает другие собираемые здесь модели.
Ранее общественности стало известно, когда намечен дебют обновленной Mazda 6 Wagon.
Автор: Марина Вебер