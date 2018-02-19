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Група "Ленинград" снимает новый клип с Александром Петровым
Лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров заинтриговал любителей своего творчества новостью про съемки нового музыкального клипа. На какую песню будет снят ролик пока остается тайной, известно лишь, что режиссером выступил Илья Найшуллер, а одну из ведущих ролей исполнит российский актер Александр Петров.

Група "Ленинград" снимает новый клип с Александром Петровым


В своем Instagram лидер известной музыкальной группировки "Ленинград" Сергей Шнуров выложил новую фотографию, на которой он, в обнимку с Ильей Найшуллером и Александром Петровым, запечатлен возле барной стойки какого-то клуба. "Мутим клипэц", - так прокомментировал снимок певец, не уточнив при этом на какую песню будет сниматься ролик. Отталкиваясь от фотографии, любители творчества Сергея Шнурова сделали вывод, что режиссером клипа выступит Илья Найшуллер, ранее уже работавший с музыкантами группировки "Ленинград" и создавший видео к песням "Кольщик" и "Вояж", а главной звездой станет известный по фильмам "Полицейский с Рублевки", "Притяжение", "Лед", популярный российский актер Александр Петров.

За 14 часов фотография набрала более 200 тысяч лайков и комментариев с пожеланиями творческих успехов и скорейшего выпуска нового музыкального клипа.

Автор: Артемов Сергей
Вчера, 14:15
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