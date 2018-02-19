Впервые в стране расплатились фальшивой двухтысячной купюрой
В Амурской области впервые в России расплатились фальшивой двухтысячной купюрой. Подделку распечатали на принтере.
8 февраля на одной из автомобильных заправок ею расплатился неизвестный клиент. Кассир позже заметил обман и обратился в правоохранительные органы. В ходе изучения ненастоящей денежной единицы было установлено, что в ее произвели с помощью струйной печати.
В ходе следственных действий было принято решение о начале уголовного производства по ст. 186 УК РФ.
8 февраля на одной из автомобильных заправок ею расплатился неизвестный клиент. Кассир позже заметил обман и обратился в правоохранительные органы. В ходе изучения ненастоящей денежной единицы было установлено, что в ее произвели с помощью струйной печати.
В ходе следственных действий было принято решение о начале уголовного производства по ст. 186 УК РФ.
Автор: Северов Андрей