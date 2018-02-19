Алексей Панин поделился видео со съемок фильма “Борщ”
Алексей Панин поделился с поклонниками видео, полученном во время съемок кинокартины “Борщ”. Соответствующий ролик артист разместил на своей странице в сети Instagram.
В видео широким массам показан момент съемок одной из сцен для фильма “Борщ”, где Алексей Панин ведет активный диалог с партнером по площадке. В кадре присутствует обстановка обычной квартиры, а также оборудование операторов. “На съемочной площадке фильма “Борщ”, — коротко подписал свой ролик актер. Кроме того, публикацию он сопроводил и несколькими снимками, сделанными, предположительно, в тот же день.
Поклонников Алексея Панина видео порадовало, поскольку он наконец-то участвует в новых проектах. Кроме того, после просмотра ролика многие убедились в том, что у актера действительно имеется талант, и свою славу он заслужил не только благодаря скандальному поведению. Оценить запись отметками “Мне нравится” успели сотни граждан, а также пост собрал множество комментариев от фолловеров отечественного артиста.
В видео широким массам показан момент съемок одной из сцен для фильма “Борщ”, где Алексей Панин ведет активный диалог с партнером по площадке. В кадре присутствует обстановка обычной квартиры, а также оборудование операторов. “На съемочной площадке фильма “Борщ”, — коротко подписал свой ролик актер. Кроме того, публикацию он сопроводил и несколькими снимками, сделанными, предположительно, в тот же день.
Поклонников Алексея Панина видео порадовало, поскольку он наконец-то участвует в новых проектах. Кроме того, после просмотра ролика многие убедились в том, что у актера действительно имеется талант, и свою славу он заслужил не только благодаря скандальному поведению. Оценить запись отметками “Мне нравится” успели сотни граждан, а также пост собрал множество комментариев от фолловеров отечественного артиста.
Автор: Марина Вебер