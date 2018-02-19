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Ученые создали убивающий рак и метастазы вирус
Специалисты открыли убивающий рак и метастазы вирус из стволовых клеток. Исследование проводилось учеными из Стэндфордского университета.

Ученые создали убивающий рак и метастазы вирус


«Существует нечто общее между стволовыми и раковыми клетками. Это свобода размножаться и расти, а также схожесть в поверхностных белках их мембран. Мы выявили, что инъекции собственных стволовых клеток, когда они лишены возможности размножаться, тренируют иммунную систему для противостояния раковым болезням», - отметили ученые.

Эксперименты проводились на грызунах, поделенных на 4 группы: подконтрольную, с введением подобных клеток, с вводом адъюванта-иммуностимулятора. Последняя группа была аналогична третьей, только в ней вводимый компонент сочетался с группой таких клеток. Далее мышей специально заражали раком молочных желез.

По прошествии семи дней опухоли обнаруживались у всех без исключения зараженных грызунов, при этом впоследствии наблюдалось уменьшение их в размерах у 7 из 10 животных с инъекциями. Более того, два грызуна даже полностью выздоровели и прожили еще около года.

Эксперты увидели у данного метода определенную перспективу успешного применения в медицине. Так, таким способом можно тренировать иммунитет для противостояния разновидностям раковых болезней.

Автор: Сёмина Виктория
Вчера, 14:25
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