Ученые создали убивающий рак и метастазы вирус
Специалисты открыли убивающий рак и метастазы вирус из стволовых клеток. Исследование проводилось учеными из Стэндфордского университета.
«Существует нечто общее между стволовыми и раковыми клетками. Это свобода размножаться и расти, а также схожесть в поверхностных белках их мембран. Мы выявили, что инъекции собственных стволовых клеток, когда они лишены возможности размножаться, тренируют иммунную систему для противостояния раковым болезням», - отметили ученые.
Эксперименты проводились на грызунах, поделенных на 4 группы: подконтрольную, с введением подобных клеток, с вводом адъюванта-иммуностимулятора. Последняя группа была аналогична третьей, только в ней вводимый компонент сочетался с группой таких клеток. Далее мышей специально заражали раком молочных желез.
По прошествии семи дней опухоли обнаруживались у всех без исключения зараженных грызунов, при этом впоследствии наблюдалось уменьшение их в размерах у 7 из 10 животных с инъекциями. Более того, два грызуна даже полностью выздоровели и прожили еще около года.
Эксперты увидели у данного метода определенную перспективу успешного применения в медицине. Так, таким способом можно тренировать иммунитет для противостояния разновидностям раковых болезней.
«Существует нечто общее между стволовыми и раковыми клетками. Это свобода размножаться и расти, а также схожесть в поверхностных белках их мембран. Мы выявили, что инъекции собственных стволовых клеток, когда они лишены возможности размножаться, тренируют иммунную систему для противостояния раковым болезням», - отметили ученые.
Эксперименты проводились на грызунах, поделенных на 4 группы: подконтрольную, с введением подобных клеток, с вводом адъюванта-иммуностимулятора. Последняя группа была аналогична третьей, только в ней вводимый компонент сочетался с группой таких клеток. Далее мышей специально заражали раком молочных желез.
По прошествии семи дней опухоли обнаруживались у всех без исключения зараженных грызунов, при этом впоследствии наблюдалось уменьшение их в размерах у 7 из 10 животных с инъекциями. Более того, два грызуна даже полностью выздоровели и прожили еще около года.
Эксперты увидели у данного метода определенную перспективу успешного применения в медицине. Так, таким способом можно тренировать иммунитет для противостояния разновидностям раковых болезней.
Автор: Сёмина Виктория