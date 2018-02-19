В Туле на Масленицу огнеметом сожгли чучело
В Туле во время празднования Масленицы огнеметом сожгли чучело. Необычный подход к древней традиции позабавил пользователей Сети.
Каждый год во время празднования Масленицы россияне стараются принести что-то новое в праздник. В 2018-м отличилась Тула - согласно сведениям пользователей Сети, традиционное чучело, которое символизирует зиму, сожгли при помощи огнемета. Фотографии с праздника опубликовали на сайте Pikabu.
Необычный обряд стал поводом для обсуждения в Сети. Одни пользователи отметили, что такому применению огнемета позавидовал бы даже Илон Маск. Другие посчитали, что таким образом жители Тулы одновременно и Масленицу отпраздновали, и сделали пародию на выступление группы Rammstein, которая тоже любит использовать огонь во время концертов.
Каждый год во время празднования Масленицы россияне стараются принести что-то новое в праздник. В 2018-м отличилась Тула - согласно сведениям пользователей Сети, традиционное чучело, которое символизирует зиму, сожгли при помощи огнемета. Фотографии с праздника опубликовали на сайте Pikabu.
Необычный обряд стал поводом для обсуждения в Сети. Одни пользователи отметили, что такому применению огнемета позавидовал бы даже Илон Маск. Другие посчитали, что таким образом жители Тулы одновременно и Масленицу отпраздновали, и сделали пародию на выступление группы Rammstein, которая тоже любит использовать огонь во время концертов.
Автор: Екатерина Кузнецова