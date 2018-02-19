Биологи впервые вырастили животный эмбрион с человеческими клетками
Специалисты в области молекулярной биологии из Университета Дэйвиса в Калифорнии первый раз удачно смогли вырастить эмбрионы, в которых совмещены человеческие и животные клетки овцы. Ученые отметили, что данный эксперимент позволит выращивать настоящие органы человека в организме животного.
Для того, чтобы воплотить в жизнь задуманное, нужно найти способ, при котором иммунитет человека не будет отторгать такие органы.
Выращенный исследователями эмбрион мало схож с человеком, так как в нем доля человеческих клеток всего несколько тысячных. Отмечается, что вырастить орган для дальнейшей пересадки в организм человека можно, если ввести в зародыш животного стволовые клетки человека. Подобное действие нужно совершать в заданный период развития эмбриона. Это позволяет вырастить химеру.
Специалисты Стэнфордского и Калифорнийского университетов в Риверсайде сумели внедрять любые клетки в эмбрионы мышей и свиней. Для эксперимента они воспользовались геномным редактором CRISPR/Cas9, уничтожающим клетки организма животного и внедряющий на их место человеческие.
Примечательно, что эмбрионы химер активно развивались в период 28 дней своей жизни. Исследователи считают это хорошим показателем для создания полноценного живого существа.
Для того, чтобы воплотить в жизнь задуманное, нужно найти способ, при котором иммунитет человека не будет отторгать такие органы.
Выращенный исследователями эмбрион мало схож с человеком, так как в нем доля человеческих клеток всего несколько тысячных. Отмечается, что вырастить орган для дальнейшей пересадки в организм человека можно, если ввести в зародыш животного стволовые клетки человека. Подобное действие нужно совершать в заданный период развития эмбриона. Это позволяет вырастить химеру.
Специалисты Стэнфордского и Калифорнийского университетов в Риверсайде сумели внедрять любые клетки в эмбрионы мышей и свиней. Для эксперимента они воспользовались геномным редактором CRISPR/Cas9, уничтожающим клетки организма животного и внедряющий на их место человеческие.
Примечательно, что эмбрионы химер активно развивались в период 28 дней своей жизни. Исследователи считают это хорошим показателем для создания полноценного живого существа.
Автор: Богданова Ярослава