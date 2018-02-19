С июля 2018 года в России заработает система биометрического распознавания
С июля 2018 года на территории России официально будет запущена система биометрического распознавания. Такие данные озвучены Александром Айвазовым, представителем компании “Ростелеком”.
Разработкой системы занимались в ходе реализации инициативы, поступившей со стороны ЦБ РФ и Минсвязи. Первая версия функции биометрического распознавания была официально представлена “Ростелекомом” в понедельник, 19 февраля. При этом Айвазов в беседе с прессой уточнил, что работать над системой специалисты компании начали всего полгода назад, и за этот срок удалось достичь незаурядных успехов.
Представители “Ростелекома” рассказали, что тестирование биометрической системы уже активно ведется, а участвуют в этом процессе порядка 20 отечественных банков. Полный список организаций, где впоследствии внедрят вышеуказанную систему, должны составить сотрудники Центробанка. Позже использовать функцию можно будет и в других сферах деятельности, например, в образовании или финансовом секторе, а также в области здравоохранения.
Разработкой системы занимались в ходе реализации инициативы, поступившей со стороны ЦБ РФ и Минсвязи. Первая версия функции биометрического распознавания была официально представлена “Ростелекомом” в понедельник, 19 февраля. При этом Айвазов в беседе с прессой уточнил, что работать над системой специалисты компании начали всего полгода назад, и за этот срок удалось достичь незаурядных успехов.
Представители “Ростелекома” рассказали, что тестирование биометрической системы уже активно ведется, а участвуют в этом процессе порядка 20 отечественных банков. Полный список организаций, где впоследствии внедрят вышеуказанную систему, должны составить сотрудники Центробанка. Позже использовать функцию можно будет и в других сферах деятельности, например, в образовании или финансовом секторе, а также в области здравоохранения.
Автор: Марина Вебер