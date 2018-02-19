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Компания Ravean презентовала бюджетные перчатки с подогревом
Компания Ravean презентовала уникальные бюджетные перчатки с функцией подогрева. Средства для реализации своего проекта производитель аксессуаров автономного обогрева собирал на площадке Kickstarter.

Компания Ravean презентовала бюджетные перчатки с подогревом

Необходимая для реализации замысла сумма была собрана всего за несколько дней с момента появления инициативы на сайте. Особенностью таких перчаток является не столько их уникальность, ведь подобные проекты уже воплощали другие бренды, но низкая стоимость продукта делает его очень конкурентоспособным. Система способна обеспечить руки теплом до 6,5 часов без подзарядки, также предусмотрено три режима работы, переключение которых осуществляется посредством компактной кнопки в районе запястья.



Благодаря наконечникам на пальцах можно взаимодействовать с сенсорным экраном. Внутри продукта Ravean имеются специальные синтетические волокна, удерживающие тепло, а снаружи — козья кожа. Приобрести столь необычную защиту от холода для рук на просторах Kickstarter можно всего за 169 долларов, хотя обычно такие перчатки продаются по цене от 300 долларов.

Автор: Марина Вебер
Вчера, 13:51
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