Синоптики из Якутии ответили фонду ДиКаприо насчет экстремальных морозов в Оймяконе
На днях в социальных сетях фонд актера Леонардо ДиКаприо разместил тизер фильма о полюсе холода Оймяконе, в комментариях к которому говорится о фиксации экстремально низкой температуры воздуха ( -62 градуса по Цельсию) в этом регионе Якутии. Якутские метеорологи ответили на данное сообщение, уточнив, что таких низких температурных значений в селе Оймякон не наблюдали уже 15 лет.
Фонд известной кинозвезды Леонардо ДиКаприо, занимающийся охраной окружающей среды, в социальных сетях разметил тизер фильма про село Оймякон - самое холодное место на Земле, где обитает человек. Комментируя фильм, сотрудники фонда рассказали, что недавно в этом якутском селе была зафиксирована близкая к рекордной низкая температура в -62 градуса по Цельсию. Якутские метеорологи в ответ заявили, что, действительно, изменение климатических условий несет угрозу жизни людей, но, по словам местных жителей, таких низких температурных значений в Оймяконе не наблюдают уже 15 лет. Также российские синоптики выразили понимание относительно волнения Леонардо ДиКаприо насчет перемены климатических условий в регионе, уточнив при этом, что 60-ти градусные морозы для данной местности являются нормой.
В УГМС Якутии подчеркнули, что, начиная с 1980 года, синоптики отмечают ежегодное изменение климатических условий, причем в сторону повышения температуры. В ведомстве уточнили, что в прошлом году зафиксированы аномально теплые зимние темпертуры в этой местности. Что касается нынешней зимы, то первая и третья январские декады были по температурным показателям выше нормы, а вторая декада немного ниже. Руководитель Якутского УГМС подчеркнул, что морозы в 60 градусов не являются экстремальными для Оймякона.
Фонд известной кинозвезды Леонардо ДиКаприо, занимающийся охраной окружающей среды, в социальных сетях разметил тизер фильма про село Оймякон - самое холодное место на Земле, где обитает человек. Комментируя фильм, сотрудники фонда рассказали, что недавно в этом якутском селе была зафиксирована близкая к рекордной низкая температура в -62 градуса по Цельсию. Якутские метеорологи в ответ заявили, что, действительно, изменение климатических условий несет угрозу жизни людей, но, по словам местных жителей, таких низких температурных значений в Оймяконе не наблюдают уже 15 лет. Также российские синоптики выразили понимание относительно волнения Леонардо ДиКаприо насчет перемены климатических условий в регионе, уточнив при этом, что 60-ти градусные морозы для данной местности являются нормой.
В УГМС Якутии подчеркнули, что, начиная с 1980 года, синоптики отмечают ежегодное изменение климатических условий, причем в сторону повышения температуры. В ведомстве уточнили, что в прошлом году зафиксированы аномально теплые зимние темпертуры в этой местности. Что касается нынешней зимы, то первая и третья январские декады были по температурным показателям выше нормы, а вторая декада немного ниже. Руководитель Якутского УГМС подчеркнул, что морозы в 60 градусов не являются экстремальными для Оймякона.
Автор: Артемов Сергей