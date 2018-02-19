Жители Перми отправили подарок герою интернет-мемов «Грустному Гарольду»
Недавно жители Перми отправили гражданину Венгрии Андрашу Арато посылку в качестве подарка за интернет-мемы с его участием. Снимок Арато с подарком выложили в интернет-сообщество «Пермь Активная» во «ВКонтакте».
Пермяки выслали знаменитому герою мемов о грустном Гарольде вязаный шарф и конфеты. Андраш Арато высказал свою благодарность и подчеркнул, что город Пермь имеет огромное значение для жителей Венгрии, ведь их народ начинает свою деятельность именно с прибережья Камы.
Примечательно, что мем с «Гарольдом, скрывающим боль» возник в Сети в 2011 году по просьбе юзеров Reddit, которые и заметили снимки Арато. Фолловеры поспособствовали появлению его персональной страницы во «ВКонтакте», куда Арато публикует свои комичные картинки, число подписчиков которой составляет больше 31 тысячи.
Пермяки выслали знаменитому герою мемов о грустном Гарольде вязаный шарф и конфеты. Андраш Арато высказал свою благодарность и подчеркнул, что город Пермь имеет огромное значение для жителей Венгрии, ведь их народ начинает свою деятельность именно с прибережья Камы.
Примечательно, что мем с «Гарольдом, скрывающим боль» возник в Сети в 2011 году по просьбе юзеров Reddit, которые и заметили снимки Арато. Фолловеры поспособствовали появлению его персональной страницы во «ВКонтакте», куда Арато публикует свои комичные картинки, число подписчиков которой составляет больше 31 тысячи.
Автор: Богданова Ярослава