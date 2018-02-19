СМИ: Николай Басков променял Викторию Лопыреву на “Мисс Россия 2015”
Согласно данным СМИ, отношения Николая Баскова и Виктории Лопыревой остались в прошлом, поскольку артист променял возлюбленную на знойную брюнетку. Недавно артиста заметили в компании Софии Никитчук, ставшей “Мисс Россия 2015”.
Многие поклонники Баскова и Лопыревой уже давно сомневаются в искренности чувств пары. В частности, из-за новости о якобы готовящейся свадьбе, когда неожиданно влюбленные перенесли бракосочетание, о котором писали все СМИ. С конца 2017 года модель и певец все реже появлялись в компании друг друга, перестав также делиться совместными снимками.
С новой силой слухи о разрыве Баскова и Лопыревой вспыхнули после публикации Софии Никитчук. В своем Instagram она поделилась снимком в компании певца, где модель сидит с букетом цветов, а артист словно склоняется к ней для поцелуя. Не менее компрометирующей оказалась и подпись: “А как прошел ваш День Святого Валентина?”. Многие тут же обвинили Баскова в предательстве, отметив, что он предпочитает исключительно участниц “Мисс Россия”.
Многие поклонники Баскова и Лопыревой уже давно сомневаются в искренности чувств пары. В частности, из-за новости о якобы готовящейся свадьбе, когда неожиданно влюбленные перенесли бракосочетание, о котором писали все СМИ. С конца 2017 года модель и певец все реже появлялись в компании друг друга, перестав также делиться совместными снимками.
С новой силой слухи о разрыве Баскова и Лопыревой вспыхнули после публикации Софии Никитчук. В своем Instagram она поделилась снимком в компании певца, где модель сидит с букетом цветов, а артист словно склоняется к ней для поцелуя. Не менее компрометирующей оказалась и подпись: “А как прошел ваш День Святого Валентина?”. Многие тут же обвинили Баскова в предательстве, отметив, что он предпочитает исключительно участниц “Мисс Россия”.
Автор: Марина Вебер