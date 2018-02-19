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Ученые: Земля вступила в новую геологическую эпоху в 1965 году
Согласно новому исследованию, планета вошла в новую геологическую эпоху, известную как антропоцен, в 1965 году. Выводы сделаны группой ученых во главе с представителями Университета Нового Южного Уэльса, сообщает Daily Mail.

Ученые: Земля вступила в новую геологическую эпоху в 1965 году

Ученые смогли отметить новую эпоху из-за радиоуглеродного пика или “золотого шипа”, найденного в сердцевине странного и необычного дерева, ситской ели, размещенной на острове Кемпбелл. “Золотой шип” был создан кульминацией испытаний атмосферных термоядерных бомб в пределах Северного полушария в 1950-х и 1960-х годах.

В Северном полушарии атмосферный радиоуглеродный пик произошел в 1964 году, где сигнал сохранился на европейских деревьях. Тот же самый пик до конца 1965 года доходил до атмосферы Южного полушария. С этой елью сигнал стал глобальным, точным и обнаружимым в геологической записи, то есть он соответствовал требованиям как маркер новой эпохи. 100-летнее дерево само по себе является аномалией в Южном океане.

“Кажется каким-то образом это необычное дерево, посаженное далеко от нормальной среды обитания людей, также стало маркером изменений, которые мы внесли на Землю”, - сказал соавтор профессор Марк Маслин. “Это еще одно доказательство, что в эту новую эпоху ни одна часть нашей планеты не остается нетронутой человеком”.

Автор: Марина Вебер
Вчера, 14:33
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