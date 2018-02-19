В бенчмарке AnTuTu протестирован новый флагман ASUS
В системе данных бенчмарка AnTuTu появились сведения о новом телефоне ASUS Zenfone 5, который на данный момент официально не показан на рынке гаджетов. Проверка показала, что смартфон оснащен флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 845, восьми-ядерным Kryo 385, ускорителем графики Adreno 630 и модулем изображений Spectra 280.
Также речь идет о 6 Гбайт оперативной и 32 Гбайт встроенной памяти. Но возможны варианты с ПЗУ на 64 Гбайта и больше. Бенчмарк только вкратце сообщает о характеристиках дисплея с разрешением на 2246х1080 пикселей.
Базой флагмана выступит система Android 8.0. Более детальная информация о новинке будет представлена на выставке MWC 2018 в Барселоне, Испания, начиная с 26 февраля по 1 марта.
По сводкам IDC, в конце 2017 года по всему миру было продано 403,5 млн смартфонов, что на 6,3 % ниже показателей такого же периода в 2016 году.
Также речь идет о 6 Гбайт оперативной и 32 Гбайт встроенной памяти. Но возможны варианты с ПЗУ на 64 Гбайта и больше. Бенчмарк только вкратце сообщает о характеристиках дисплея с разрешением на 2246х1080 пикселей.
Базой флагмана выступит система Android 8.0. Более детальная информация о новинке будет представлена на выставке MWC 2018 в Барселоне, Испания, начиная с 26 февраля по 1 марта.
По сводкам IDC, в конце 2017 года по всему миру было продано 403,5 млн смартфонов, что на 6,3 % ниже показателей такого же периода в 2016 году.
Автор: Богданова Ярослава