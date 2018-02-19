Армен Джигарханян откровенно рассказал о рождении “долгожданного ребенка”
Армен Джигарханян в рамках интервью откровенно рассказал о рождении “долгожданного ребенка”. 82-летний актер после затянувшегося скандала, больницы и развода наконец-то вернулся в театр.
Сейчас Джигарханян посвятил себя сцене, участвуя в репетициях спектакля авторства Булгакова — “Мольер”. При этом презентацию этой работы артист сравнил с появлением на свет долгожданного ребенка, отметив, что этот процесс очень трудный. “Никому не известно, когда родится ребенок. Хороший, славный, голубоглазый”, — отметил актер, намекая на то, что очень важно, как поставят спектакль, чтобы не испортить произведение.
Рассказал Джигарханян и о своем самочувствии, отмечая, что сейчас все “нормально”, хотя для 82-летнего человека проблемы со здоровьем очевидны, и он не является исключением. Говоря о разрыве с Цымбалюк-Романовской, актер уточнил, что вынес из ситуации серьезный урок, подразумевающий, что доверять следует исключительно самому себе.
Ранее товарищ Джигарханяна обвинил экс-супругу отечественного артиста во лжи.
Сейчас Джигарханян посвятил себя сцене, участвуя в репетициях спектакля авторства Булгакова — “Мольер”. При этом презентацию этой работы артист сравнил с появлением на свет долгожданного ребенка, отметив, что этот процесс очень трудный. “Никому не известно, когда родится ребенок. Хороший, славный, голубоглазый”, — отметил актер, намекая на то, что очень важно, как поставят спектакль, чтобы не испортить произведение.
Рассказал Джигарханян и о своем самочувствии, отмечая, что сейчас все “нормально”, хотя для 82-летнего человека проблемы со здоровьем очевидны, и он не является исключением. Говоря о разрыве с Цымбалюк-Романовской, актер уточнил, что вынес из ситуации серьезный урок, подразумевающий, что доверять следует исключительно самому себе.
Ранее товарищ Джигарханяна обвинил экс-супругу отечественного артиста во лжи.
Автор: Марина Вебер