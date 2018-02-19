Готовится к выходу симулятор компьютерного сборщика
Разработчики игр из Irregular Corporation делают новый проект, где игроку предстоит собирать компьютеры. Симулятор компьютерного сборщика должен выйти в этом году.
PC Building Simulator – так будет называться новый продукт студии. В игре проработаны все мелочи сборки персонального компьютера. Нужно будет делать всю кропотливую работу: прикручивать болты, вставлять провода в нужные разъемы, а платы в нужные слоты. Предусмотрен даже карьерный рост, когда вам нужно будет построить собственный бизнес и зарабатывать этим себе на кусок хлеба.
Создатели хотят показать, насколько может быть увлекательным процесс собирания с нуля своего компьютера. Они надеются, что для кого-то это станет хобби и возможностью сэкономить деньги.
PC Building Simulator – так будет называться новый продукт студии. В игре проработаны все мелочи сборки персонального компьютера. Нужно будет делать всю кропотливую работу: прикручивать болты, вставлять провода в нужные разъемы, а платы в нужные слоты. Предусмотрен даже карьерный рост, когда вам нужно будет построить собственный бизнес и зарабатывать этим себе на кусок хлеба.
Создатели хотят показать, насколько может быть увлекательным процесс собирания с нуля своего компьютера. Они надеются, что для кого-то это станет хобби и возможностью сэкономить деньги.
Автор: Северов Андрей