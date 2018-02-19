Вера Брежнева снялась в эротичном белье в клипе «Ты мой человек»
Вера Брежнева снялась в эротичном белье в клипе на песню «Ты мой человек». Ролик уже представлен в Сети на канале YouTube. О клипе певица рассказала в Instagram с коротким комментарием о том, что весна пришла раньше в этом году.
В клипе присутствует много розовых оттенков, а сама Брежнева позирует на фоне множества цветов. Певица в эротичном нижнем белье вызвала у поклонников также ассоциацию с цветком, встречающим весну.
Многие поблагодарили Брежневу и Константина Меладзе, выступившего автором песни, за отличную работу и красивую композицию. При этом некоторые отметили, что певица могла бы одеться менее эротично. Впрочем, большинство подписчиков отметили в комментариях красивую фигуру звезды, которая «радует глаз» в любом наряде.
В клипе присутствует много розовых оттенков, а сама Брежнева позирует на фоне множества цветов. Певица в эротичном нижнем белье вызвала у поклонников также ассоциацию с цветком, встречающим весну.
Многие поблагодарили Брежневу и Константина Меладзе, выступившего автором песни, за отличную работу и красивую композицию. При этом некоторые отметили, что певица могла бы одеться менее эротично. Впрочем, большинство подписчиков отметили в комментариях красивую фигуру звезды, которая «радует глаз» в любом наряде.
Автор: Сёмина Виктория