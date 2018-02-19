СК: Одной из версий убийства прихожан храма в Кизляре мог являться теракт
Представители СКР не исключают, что одной из версий убийства прихожан в городе Кизляр стал теракт. Представители ведомства подчеркивают, что обрабатываются и другие сценарии произошедшего.
Сейчас сотрудники СК пытаются разобраться, какие мотивы преследовал 22-летний мужчина, расстрелявший людей у храма в Дагестане, когда люди массово праздновали Масленицу. Светлана Петренко, официальный представитель СКР, в беседе со СМИ рассказала, что сейчас изучаются все возможные варианты развития событий, где также не исключается версия с осуществлением террористического акта. По факту случившегося в ведомстве уже возбуждено делопроизводство, притом сразу по трем статьям.
О расстреле людей в Кизляре стало известно вечером 18 февраля, и изначально предполагалось, что жертв четверо, однако вследствие происшествия погибли пятеро. Позже сотрудникам органов правопорядка удалось установить личность стрелка, которого ликвидировали в момент нападения, однако расследование данного вопроса продолжается и выводы окажутся озвучены позже.
Сейчас сотрудники СК пытаются разобраться, какие мотивы преследовал 22-летний мужчина, расстрелявший людей у храма в Дагестане, когда люди массово праздновали Масленицу. Светлана Петренко, официальный представитель СКР, в беседе со СМИ рассказала, что сейчас изучаются все возможные варианты развития событий, где также не исключается версия с осуществлением террористического акта. По факту случившегося в ведомстве уже возбуждено делопроизводство, притом сразу по трем статьям.
О расстреле людей в Кизляре стало известно вечером 18 февраля, и изначально предполагалось, что жертв четверо, однако вследствие происшествия погибли пятеро. Позже сотрудникам органов правопорядка удалось установить личность стрелка, которого ликвидировали в момент нападения, однако расследование данного вопроса продолжается и выводы окажутся озвучены позже.
Автор: Марина Вебер