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exclusive / Культура

В Сети “похоронили” 71-летнего Сильвестра Сталлоне
Пользователи Сети “похоронили” 71-летнего голливудского актера Сильвестра Сталлоне. В частности, “источники” утверждают, что знаменитость якобы скончалась от рака простаты.

В Сети “похоронили” 71-летнего Сильвестра Сталлоне

Сегодня утром в ряде соцсетей, в том числе во “ВКонтакте”, появились слухи о неожиданной кончине Сталлоне. Авторы новости утверждали, что причиной смерти актера стала его продолжительная борьба с раком, и якобы он специально скрывал свою болезнь от общественности. После одной “фейковой” новости ее оперативно подхватили и некоторые другие крупные сообщества, и сотни граждан поверили в кончину актера, выражая свои соболезнования в связи с трагичным событием.

Однако некоторые пользователи перед тем, как горевать, все же решили изучить страницы Сильвестра Сталлоне в соцсетях, придя к заключению, что на самом деле тот вполне жив и здоров. Об этом некоторые граждане написали в своих профилях, чтобы рассеять заблуждение. При этом неизвестно, откуда вообще начали распространяться сведения о смерти 71-летнего американского деятеля культуры.

Автор: Марина Вебер
Вчера, 15:29
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