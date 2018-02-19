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Сергей Лазарев поделился с поклонниками общим с сыном фото с праздника Масленицы
Недавно знаменитый российский певец Сергей Лазарев поделился с поклонниками снимком в своем микро-блоге в Instagram, на котором они с сыном Никитой изображены улыбающимися на фоне чучела. Певец оставил свои поздравления с Масленицей всем подписчикам подкрепив его фотографией с мероприятия, посвященного празднику.

Сергей Лазарев поделился с поклонниками общим с сыном фото с праздника Масленицы


Также известно, что Лазарев с сыном в январе на зимних каникулах посетили американский Диснейленд. Звездный отец старается все свое свободное время проводить с ребенком, чтобы он ни в чем не нуждался и был окружен вниманием.

О том, что у певца вообще есть ребенок, стало известно лишь в конце 2016 года. По слухам, Сергей Лазарев обрел сына Никиту путем суррогатного материнства, но информации подтверждающей это пока нет. Фолловеры отмечают, что мальчик очень похож на своего отца, не жалеющего для сына ни денег, ни времени.

Автор: Богданова Ярослава
Вчера, 16:44
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