На рэп-баттле Птаха рассказал о внебрачном сыне Гуфа
Во время рэп-баттла между Птахой и Гуфом Давид Нуриев рассказал, что у Алексея Довлатова имеется еще один сын, о котором никто не знает. Такими сведениями делится с общественностью Telegram-канал SUPER.
Эксклюзивный комментарий изданию дала и бывшая супруга Гуфа Айза Анохина, признавшись, что осведомлена об истории с внебрачным сыном рэпера. Источники также утверждает, что матерью является личность, с которой знаком как Довлатов, так и Нуриев. При этом непосредственно Гуф не приходится мальчику биологическим отцом.
Инцидент якобы имел место еще несколько лет назад, когда состоявшая на тот момент в официальном браке девушка заявила, что ждет от рэп-исполнителя сына. Спустя время Гуф обратил внимание на то, что мальчик на него совершенно не похож, поэтому настоял на проведении ДНК-теста. Тот показал, что родным отцом ребенка оказался супруг девушки.
Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, в Сети было обнародовано видео, снятое во время рэп-баттла Птахи и Гуфа.
Эксклюзивный комментарий изданию дала и бывшая супруга Гуфа Айза Анохина, признавшись, что осведомлена об истории с внебрачным сыном рэпера. Источники также утверждает, что матерью является личность, с которой знаком как Довлатов, так и Нуриев. При этом непосредственно Гуф не приходится мальчику биологическим отцом.
Инцидент якобы имел место еще несколько лет назад, когда состоявшая на тот момент в официальном браке девушка заявила, что ждет от рэп-исполнителя сына. Спустя время Гуф обратил внимание на то, что мальчик на него совершенно не похож, поэтому настоял на проведении ДНК-теста. Тот показал, что родным отцом ребенка оказался супруг девушки.
Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, в Сети было обнародовано видео, снятое во время рэп-баттла Птахи и Гуфа.
Автор: Марина Вебер