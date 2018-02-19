При ДТП с МАЗ и Hyundai Santa Fe под Нижним Новгородом пострадали люди
Под Нижним Новгородом зафиксировано ДТП с участием грузового МАЗ, а также Hyundai Santa Fe. Вследствие аварии пострадали люди, однако точное их число не уточняется, передает портал iReactor, ссылаясь на пресс-ведомство ГИБДД по Нижегородской области.
Об аварии стало известно днем понедельника, 19 февраля, однако само ДТП имело место в прошлое воскресенье в городе Дзержинск. На Столичном проспекте не смогли разминуться МАЗ и Hyundai. Предварительно, водитель грузового транспорта во время попытки въехать на стройку не предоставил преимущество в движении едущей по встречной полосе иномарке. Произошел удар, из-за которого легковое авто отбросило в сторону, где оно налетело на железобетонный разделительный блок.
СМИ сообщают, что Hyundai серьезно повреждена, также имеются сведения о пострадавших, но точное их число и характер полученных повреждений не озвучены. На месте вели работу экстренные службы, которые сейчас занимаются выяснением обстоятельств ДТП и причин столкновения.
Об аварии стало известно днем понедельника, 19 февраля, однако само ДТП имело место в прошлое воскресенье в городе Дзержинск. На Столичном проспекте не смогли разминуться МАЗ и Hyundai. Предварительно, водитель грузового транспорта во время попытки въехать на стройку не предоставил преимущество в движении едущей по встречной полосе иномарке. Произошел удар, из-за которого легковое авто отбросило в сторону, где оно налетело на железобетонный разделительный блок.
СМИ сообщают, что Hyundai серьезно повреждена, также имеются сведения о пострадавших, но точное их число и характер полученных повреждений не озвучены. На месте вели работу экстренные службы, которые сейчас занимаются выяснением обстоятельств ДТП и причин столкновения.
Автор: Марина Вебер