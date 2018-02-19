Opel обновил модель компактного фургона Combo
Немецкий автопроизводитель Opel обновил модель компактного фургона Combo. Новинка будет представлена общественности на автомобильной выставке в Женеве.
В основе обновленной модели лежит такая же платформа, как и у недавно вышедшего Citroen Berlingo. Автомобили имеют много общего и в интерьере, например, похожие торпедо. Также имеется: 8-дьюймовый экран мультимедийной системы, возможность дублировать показания на лобовом стекле, современный круиз-контроль, система, идентифицирующая дорожные знаки, урезанный автопилот и возможность подключения смартфонов под управлением Android и iOS.
Фургон возможно будет заказать со стандартной базой и увеличенной, соответственно, имеющими длину 4,4 м и 4,75 метра, а размеры багажника будут от 750 до 1050 литров. Под капотом можно будет установить 1,2-литровый бензиновый мотор мощностью от 110 до 130 сил или дизельный полуторалитровый, который имеет 75-130 лошадиных сил. К этим двигателям будет устанавливаться 8-ступенчатый автомат.
В основе обновленной модели лежит такая же платформа, как и у недавно вышедшего Citroen Berlingo. Автомобили имеют много общего и в интерьере, например, похожие торпедо. Также имеется: 8-дьюймовый экран мультимедийной системы, возможность дублировать показания на лобовом стекле, современный круиз-контроль, система, идентифицирующая дорожные знаки, урезанный автопилот и возможность подключения смартфонов под управлением Android и iOS.
Фургон возможно будет заказать со стандартной базой и увеличенной, соответственно, имеющими длину 4,4 м и 4,75 метра, а размеры багажника будут от 750 до 1050 литров. Под капотом можно будет установить 1,2-литровый бензиновый мотор мощностью от 110 до 130 сил или дизельный полуторалитровый, который имеет 75-130 лошадиных сил. К этим двигателям будет устанавливаться 8-ступенчатый автомат.
Автор: Северов Андрей