Утром 19 февраля была зафиксирована слабая магнитная буря
Российскими учеными утром понедельника, 19 февраля, была зафиксирована небольшая магнитная буря на Земле. Об этом появилась информация на веб-сайте Лаборатории астрономии Солнца Физинститута имени Лебедева РАН.
«В понедельник, 19 февраля, утром зарегистрировали слабую магнитную бурю. Классифицировали ее, как событие первого уровня по 5-балльной шкале. Таким образом, была отмечена буря минимального уровня. Эти события могут вызывать слабые флуктуации в энергосистемах и оказывать небольшие влияния на управление космическими аппаратами», – рассказали в ФИАН. При этом ученые обещают, что все наладится спустя 3-6 часов.
«В понедельник, 19 февраля, утром зарегистрировали слабую магнитную бурю. Классифицировали ее, как событие первого уровня по 5-балльной шкале. Таким образом, была отмечена буря минимального уровня. Эти события могут вызывать слабые флуктуации в энергосистемах и оказывать небольшие влияния на управление космическими аппаратами», – рассказали в ФИАН. При этом ученые обещают, что все наладится спустя 3-6 часов.
Автор: Дрокина Татьяна