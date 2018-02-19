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Во время чаепития в сад жителя Британии упала мертвая акула
На территории Великобритании во время чаепития в сад местного жителя упала мертвая акула. По словам мужчины, это самое странное и глупое, что происходило с ним в жизни, сообщает Daily Mail.

Во время чаепития в сад жителя Британии упала мертвая акула

Инцидент имел место в городе Уитстабл, входящем в состав графства Кент. Работающий спасателем британец как раз собирался устроить чаепитие у себя на кухне, когда к нему зашел отец. Родственник поинтересовался, что это за вид акулы, у которой имеется сплющенный нос, когда длина ее тела составляет порядка 60 см. Оказалось, что именно такая рыба лежала в саду британца. При осмотре морского жителя, предположительно, кошачьей акулы, мужчина допустил, что тот мертв уже порядка нескольких дней.

Британец был удивлен таким происшествием, пытаясь понять, как представитель морского мира попал в его сад. Мужчина не исключает, что акулу обронила чайка, которая не рассчитала свои силы, когда попыталась транспортировать слишком габаритную для себя рыбу. Стоит отметить, что для человека кошачьи акулы угрозы не представляют, питаясь рыбой и беспозвоночными.

Автор: Марина Вебер
Вчера, 17:06
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