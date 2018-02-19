«Роскосмос» намерен потратить на проект по изучению Марса больше 6 млрд рублей
По данным портала государственных закупок, российская государственная ассоциация «Роскосмос» готова вложить в осуществление программы «ЭкзоМарс» больше 6 млрд рублей. Речь идет о проектировке космической системы для изучения Марса в обоюдном с Европейским космическим агентством проекте «ЭкзоМарс».
Средства для осуществления программы будут поступать постепенно на протяжении нескольких лет. Уже в этом году запланированы траты в 623,9 миллиарда рублей, на 2019 год – 2,5 млрд, а на 2020 год – 1,18 млрд рублей.
«ЭкзоМарс» является общей программой российских и европейских исследователей по изучению красной планеты с орбиты искусственного спутника и с Земли. Главной его задачей будет рассмотрение орбиты Марса, взятие проб грунта и поиск предположительных форм жизни.
Спутник также используется в качестве передатчика информации с марсохода и посадочной платформы миссии «ЭкзоМарс» до Земли. Полет спутника совершится в 2020 году.
Средства для осуществления программы будут поступать постепенно на протяжении нескольких лет. Уже в этом году запланированы траты в 623,9 миллиарда рублей, на 2019 год – 2,5 млрд, а на 2020 год – 1,18 млрд рублей.
«ЭкзоМарс» является общей программой российских и европейских исследователей по изучению красной планеты с орбиты искусственного спутника и с Земли. Главной его задачей будет рассмотрение орбиты Марса, взятие проб грунта и поиск предположительных форм жизни.
Спутник также используется в качестве передатчика информации с марсохода и посадочной платформы миссии «ЭкзоМарс» до Земли. Полет спутника совершится в 2020 году.
Автор: Богданова Ярослава