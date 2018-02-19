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В Петербурге полугодовалый младенец задохнулся в пакете от подгузников
В Санкт-Петербурге полугодовалый младенец скончался, задохнувшись в пакете от подгузников. Следователи Ленобласти предполагают, что виной этому могут быть действия 20-летней матери, оставившей ребенка без присмотра.

В Петербурге полугодовалый младенец задохнулся в пакете от подгузников

Инцидент имел место в Петербурге 16 февраля, когда 20-летняя девушка в сопровождении своего сожителя отправилась в кино. Дома без присмотра гражданка оставила двух сыновей, одному из которых было 1,5 года, а второму — шесть месяцев. По возвращении домой спустя несколько часов младшего сына подозреваемая обнаружила без признаков жизни. Прибывшие медики не сумели реанимировать ребенка, констатировав его кончину.

По версии следствия, полугодовалый мальчик, будучи без присмотра, мог случайным образом надеть на голову целлофановый пакет от подгузников. Причиной смерти младенца стала асфиксия. Сейчас в отношении петербурженки возбуждено делопроизводство,ей предъявлены официальные обвинения и даже выбрана мера пресечения. Стражами порядка Петербурга ведется соответствующее расследование.

Автор: Марина Вебер
Вчера, 17:29
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