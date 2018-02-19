Эксперты назвали самые «прожорливые» приложения для Android
Эксперты заговорили о наиболее «прожорливых» приложениях для Android. Инициаторами рейтинга выступили представители крупнейшей компании-разработчика защитного ПО Avast после проведения специального исследования на тему заряда аккумуляторов работающих на данной ОС смартфонов.
Самыми «прожорливыми» оказались продукты компании Samsung, чьи приложения буквально оккупировали первую лидерскую тройку рейтинга наиболее быстро разряжающих смартфоны программ. При этом первое место досталось AllShare, вторую позицию занимает Security Policy Updates, а на третьей строчке располагается ChatOn.
После приложений от Samsung следуют такие широко популярные программы на мобильных устройствах, как Facebook, Google Maps и также WhatsApp.
Самыми «прожорливыми» оказались продукты компании Samsung, чьи приложения буквально оккупировали первую лидерскую тройку рейтинга наиболее быстро разряжающих смартфоны программ. При этом первое место досталось AllShare, вторую позицию занимает Security Policy Updates, а на третьей строчке располагается ChatOn.
После приложений от Samsung следуют такие широко популярные программы на мобильных устройствах, как Facebook, Google Maps и также WhatsApp.
Автор: Сёмина Виктория