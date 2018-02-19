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В Сети обнародованы рендеры флагмана Nokia 10
На просторах Сети обнародованы рендерные кадры, изображающие флагманский смартфон Nokia 10. Соответствующий ролик был размещен на канале TechConfigurations в видеохостинге YouTube.

В Сети обнародованы рендеры флагмана Nokia 10

Судя по предоставленным материалам, Nokia 10 обзавелась дисплеем с вогнутыми краями, а также тонкими боковыми рамками. На передней панели отсутствует традиционная кнопка Home, а сзади разместилась двойная камера и сканер отпечатков пальца. Кроме того, присутствует фотовспышка, и прежде также озвучивались сведения, что смартфон оснастят камерой от бренда Carl Zeiss на 16 Мп.


Впрочем, официальных технических характеристик Nokia 10 не предоставляется, секретом остается и полноценный дизайн флагманского устройства. Сведения о дате презентации или сроках выхода смартфона на рынок не озвучивались.

Между тем, в рамках выставки Mobile World Congress, пройдет которая в Барселоне уже в конце этого месяца, компания явит миру смартфон Nokia 9, который окажется вторым флагманом в истории известного бренда.

Автор: Марина Вебер
Вчера, 20:09
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